Нежнее жульен: рецепт грибного крем-брюле
Это блюдо по рецепту от Shuba немного напоминает жульен, но более сливочное и нежное.
Ингредиенты:
Лук шалот – 3 шт.
Чеснок, зубчики – 1 шт.
Грибы лисички – 300 г
Лимон, сок – 3 ст. л.
Сушеный чабрец – 1 ч. л.
Херес – 2 ст. л.
Молоко 2,8% – 400 мл
Сливки 30% – 150 мл
Яйца куриные – 4 шт.
Пармезан тертый – 50 г
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Масло сливочное 73% – 2 ст. л.
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Способ приготовления:
1. Лук-шалот и чеснок мелко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле до прозрачности. Добавьте нарезанные грибы, сбрызните лимонным соком и обжарьте несколько минут. Добавьте чабрец, посолите и добавьте перец. Жарьте еще 10 минут. Влейте херес и дождитесь испарения. Охладите.
2. Смешайте молоко и сливки, посолите, поперчите и добавьте яйца, после чего перемешайте. Соедините с грибами, перемешайте и выложите в смазанные сливочным маслом формы, присыпав тертым сыром.
3. Отправьте в духовку на 30 минут при 180 °C духовке.
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