Нежнее жульен: рецепт грибного крем-брюле

Это блюдо по рецепту от Shuba немного напоминает жульен, но более сливочное и нежное.

Ингредиенты:

Лук шалот – 3 шт.

Чеснок, зубчики – 1 шт.

Грибы лисички – 300 г

Лимон, сок – 3 ст. л.

Сушеный чабрец – 1 ч. л.

Херес – 2 ст. л.

Молоко 2,8% – 400 мл

Сливки 30% – 150 мл

Яйца куриные – 4 шт.

Пармезан тертый – 50 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло сливочное 73% – 2 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Лук-шалот и чеснок мелко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле до прозрачности. Добавьте нарезанные грибы, сбрызните лимонным соком и обжарьте несколько минут. Добавьте чабрец, посолите и добавьте перец. Жарьте еще 10 минут. Влейте херес и дождитесь испарения. Охладите.

2. Смешайте молоко и сливки, посолите, поперчите и добавьте яйца, после чего перемешайте. Соедините с грибами, перемешайте и выложите в смазанные сливочным маслом формы, присыпав тертым сыром.

3. Отправьте в духовку на 30 минут при 180 °C духовке.

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