Никакого налета и разводов: Чем натереть кафель в ванной, чтобы он сверкал

Как обработать кафель в ванной, чтобы на нем не оставалось налета и разводов

Ванная комната всегда обладает высокой влажностью, и после каждого использования горячей воды пар в виде конденсата оседает на плитке и постепенно высыхает. Этот процесс приводит к образованию известнякового налета на плитке, что приводит к потере блеска и привлекательному виду.

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Для того чтобы избавиться от этого неприятного налета, часто приходится тратить время и усилия на тщательную очистку стен и пола ванны. Обычно это требует использования бытовой химии и моющих средств. Однако даже в случаях серьезного загрязнения ванны вы можете легко справиться с этой задачей, используя доступные и недорогие компоненты и простой рецепт.

Как очистить плитку, чтобы она блестела

Для эффективной очистки плитки от следов и белого налета вам понадобятся только уксус и средство для мытья посуды.

Итак, вот как приготовить это дешевое и эффективное средство:

Перед началом приготовления смеси нагрейте небольшое количество уксуса. Затем добавьте моющее средство в пропорции 2 уксуса к 1 части моющего средства для посуды. Получившуюся смесь перелейте в бутылку с пульверизатором для удобного нанесения.

Сейчас, когда у вас есть готовое средство, вот как использовать его для очистки плитки:

Постепенно нанесите самодельное средство на плитку и оставьте его на 10 минут. Затем тщательно протрите плитку губкой, обращая особое внимание на загрязненные участки. Смойте остатки средства водой и протрите плитку досуха, используя чистую тряпку или полотенце.

Напомним, мы уже писали, как быстро и безопасно для здоровья отмыть ванну от желтизны, налета и ржавчины.

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