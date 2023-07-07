Никогда не держите дома: какие комнатные растения привлекают тараканов

Комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

Издание Sante Plus предупреждает, с какими вазонами нужно соблюдать осторожность. Так вы избежите неприятных сюрпризов.

Читайте также: Как определить, водятся ли в доме постельные клопы: 7 основных признаков

Говоря о насекомых, таких как клопы, бабочки, муравьи, тараканы, важно знать, что они любят влажную и темную среду. Чтобы выжить, им, безусловно, нужна еда, но прежде всего вода.

Действительно, если таракан может обходиться без еды несколько дней, то с другой стороны, он не может быть без воды. Именно поэтому они наиболее часто встречаются в ванных комнатах и кухнях, но не только.

Отсюда и возникает проблема с комнатными растениями, ведь тараканы могут проникнуть в такие увлажненные места. Таким образом, орхидеи, тропические и экзотические растения способствуют развитию этих вредителей.

Также следует избегать бразильского дерева, особенно модного в настоящее время в его миниатюрной версии. Поэтому, если вы заметили, что на ваши растения нападают насекомые, подумайте о том, чтобы сократить частоту полива на несколько дней.

Как защититься от укусов комаров на природе и дома: действенные советы

Несколько советов, как избавиться от тараканов

Тараканы выглядят отвратительно и могут нести опасные микробы и бактерии. Поэтому к их присутствию не следует относиться легкомысленно. Знайте, что самка таракана может отложить при жизни до 400 яиц и живут они колониями.

Вот несколько советов, как истребить их до того, как они ворвутся в ваш дом.

1. Избавьтесь от остатков пищи. Чистота необходима, чтобы избежать колонизации насекомыми, потому что, прежде всего, они ищут пищу. Чем больше еды они найдут, тем больше они будут размножаться.

Знайте, что тараканы всеядны и едят абсолютно все. Поэтому важно быть максимально строгим и ничего не оставлять без присмотра. Поэтому не забывайте складывать продукты в герметичные коробки, чистить бытовую технику (духовку, плиту и т.п.), ежедневно мыть посуду, каждый вечер выносить мусор и бытовые отходы, следить за лотками домашних животных.

Читайте также: Как избавится от клопов раз и навсегда: действенные советы

2. Очистите стоки. Тараканы любят влажную среду, и их любимые места, несомненно, ливни раковин, душевых кабин и умывальников. Они обязательно размножатся, если найдут там пищевые отходы.

3. Избегайте отбеливателя. Это может показаться противоречивым, но использование отбеливателя далеко не отпугивает и не убивает тараканов. Напротив, их это привлекает. Ведь последние общаются друг с другом через феромоны, на которые похож запах хлорки.

4. Используйте натуральные репелленты. Попытайтесь натуральные продукты – белый уксус, пищевая сода или кизельгур. Посыпьте ими все стратегические места, где циркулируют тараканы: уютные уголки, трещины, щели и плинтусы (вы можете добавить немного сахара в качестве приманок, чтобы привлечь их и побуждать проглотить эти вещества).

Предлагаем узнать об эффективных способах, как избавиться от клопов в доме.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!