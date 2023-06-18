Никогда не храните рядом эти два овоща и вот почему

Можно ли вместе хранить картофель и лук

Обычно овощи и другие продукты хранят на балконе, амбаре или подвале. Однако для некоторых очень важно правильное соседство.

К примеру, хранить картофель и лук вместе нельзя. Эксперты для Sante Plus объяснили, почему это серьезная ошибка.

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Эти два овоща – картофель и лук – могут отрицательно влиять друг на друга, если их держать в одном месте. Сельскохозяйственные специалисты рекомендуют хранить их в темном прохладном месте, но ни в коем случае не рядом друг с другом.

В результате такого соседства лук выделяет газ под названием "этилен", заставляющий картофель быстро созревать и гнить. В то же время, вещества, выделяемые из клубней в это время, также приводят к ускорению процесса порчи лука.

"Это порочный круг, который можно разорвать только разделив эти продукты", – считают эксперты.

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Где хранить картофель, чтобы он не пророс

Лучший способ сохранить картофель – хранить его в прохладном месте, далеко от прямых солнечных лучей, поскольку солнечные лучи ответственны за образование хлорофилла, характерного пигмента, который придает зеленый цвет картофелю, когда он быстро прорастает.

Если вы живете в квартире, кухонный шкаф может помочь, если он отвечает оптимальным условиям хранения. Никогда не держите картофель рядом с духовкой, микроволновкой, под раковиной или на холодильнике.

Когда температура выше идеальной для хранения, картофель постепенно начинает прорастать. Но будьте осторожны, низкие температуры тоже не идеальны. Не планируйте хранить ее в слишком холодных условиях, например в холодильнике. Это может привести к расщеплению крахмала на сахар.

Другими словами, если вы храните картофель в холодильнике после приготовления, его вкус может исказиться, а внешний вид может легко приобрести неаппетитный коричневый оттенок. Поэтому, чтобы избежать малейших проблем, храните их бережно в ящике для овощей, который должен быть установлен в кухонном шкафу, вдали от света и, прежде всего, от лука.

Напомним, что для значительного увеличения урожая картофеля следует подкормить растения. Как это правильно сделать читайте в материале UAportal.

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