Никогда не сочетайте эти чистящие средства: пять опасных комбинаций

В сети часто делятся разными лайфхаками, помогающими сохранять чистоту в доме. Однако не стоит верить всему, что вы видите и слышите.

Хозяйок предостерегают, что есть пять чистящих средств, которые ни в коем случае нельзя совмещать. Они образуют вредные химические реакции, становятся токсичными и опасными для здоровья, пишет Express.

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Эксперты отмечают, что не все техники уборки можно повторять дома, а некоторые средства вообще не следует смешивать, поскольку тогда они становятся токсичными.

Даже если случайно смешали вредную смесь, то лучше ее выбросить, а самим проветрить помещение. Если вы вдохнули химические вещества или испытываете трудности с дыханием или сильный кашель, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

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Пять опасных комбинаций

1. Отбеливатель и уксус. Эти средства ни в коем случае нельзя смешивать, поскольку вместе они способны образовывать "газообразный хлор". Их нужно использовать отдельно, тогда они будут отлично работать как дезинфицирующие средства.

Сочетание отбеливателя и уксуса может привести к кашлю, затруднённому дыханию, а также слезотечению.

2. Отбеливатель и нашатырный спирт. При сочетании этих двух веществ образуется хлорамин, токсичный газ, который имеет отрицательные последствия для здоровья, как и при смешивании отбеливателя и уксуса.

Хлорамин также может вызвать боли в груди и одышку, поэтому избегайте этой комбинации.

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3. Средства для очищения канализации. Часто думают, если объединить сразу несколько чистящих средств унитаза, то это даст лучший эффект. Впрочем, не стоит этого делать.

Всегда читайте инструкцию и не совмещайте два и более средств сразу. Другой можете использовать через пару дней после того, как предыдущий полностью вымыт.

4. Пищевая сода и уксус. По отдельности эти средства могут очистить какие-либо загрязнения в доме, но их никогда не нужно совмещать. При смешивании они превращаются в пену, если ее поместить в маленькую емкость, это может повлечь за собой минивзрыв.

5. Отбеливатель и моющее средство для унитаза. Профессионалы уверяют, что небезопасно совмещать несколько средств для унитаза. Унитаз это не сделает чище, но вы можете себе повредить.

Это комбинация, которая может образовывать газообразный хлор, способный раздражать глаза и вызывать затруднение дыхания.

Напомним, что моль не переносит опасные инфекции, но эти насекомые распространены повсеместно и могут нанести определенный вред. Они могут завестись в запасах круп, муки, укропа, тмина, базилика и даже в старых пряностях, какао, сухофруктах. Как избавиться от моли, рассказал известный биолог Иван Русских.

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