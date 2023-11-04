'Никто не будет бросать людей на мясо': Зеленский прокомментировал статью Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на фронте не является патовой, и призвал украинцев не опускать руки.

Об этом он сказал на совместной встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, выражая свое мнение по просьбе журналистов по поводу статьи главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, пишет Укринформ.

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"Помните, 24 февраля все нам говорили, сколько нам осталось. И действительно не все лидеры общались с нами, даже потому, что немного надо подождать и там будем уже решать этот вопрос, вся страна будет захвачена. И были те или иные другие сигналы, условия и т.д.: надо все отдать, людей поменять, россию признать, Европу забыть, о НАТО не думать, и что такое Украина? Нет такого государства. Всех этих голосов я много слышал все эти годы. И я был абсолютно уверен в нас ", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что в начале российского вторжения украинцы были в более сложной ситуации, в которой "наверное, Украина с начала восстановления независимости никогда не была".

"Но мы очень верили и боролись. И победили. Сегодня прошло время. Люди устали. Все устают и есть разные мнения... Все — люди, независимо от своего статуса. И все понятно. Здесь ничего такого нет. Но это не патовая ситуация". . Я еще раз подчеркиваю это. Мы об этом уже говорили. Это не какая-то там новость", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что россия действительно контролирует небо, что затрудняет проведение наступательных действий.

"Это не патовая ситуация. россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет. Как побороть это? F-16, надо ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику", — сказал он.

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Зеленский напомнил, что решения по самолетам F-16 есть, но нужно подождать, пока наши пилоты научатся и вернутся из учений.

Он также отметил, что Украина не имеет права опускать руки даже если ситуация на фронте сложная.

"Какая альтернатива по тому или иному мнению? Мы должны думать, какая альтернатива. Да, мы должны беречь наших людей. Факт. Но какая альтернатива? Надо отдать тогда треть нашего государства. Это будет только начало. путин же на этом не закончит. Мы уже знаем, что такое замороженный конфликт. Мы для себя сделали выводы Для чего мы с вами возвращаемся к тому или иному мнению, или формату. Надо всем собраться и решать вопросы, больше работать с партнерами по ПВО, блокировать небо, дать возможность нашим ребятам совершить наступательные действия, соответствующие наступательные действия. Вот о чем нужно думать. Только об этом", – резюмировал президент.

Добавим, что заявление президента прозвучало после опубликованной в издании The Economist статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Современная позиционная война и как в ней победить", в которой он рассказал о ходе контрнаступления ВСУ, потребности в усилении мобилизации и рисках для обеих сторон.

Напомним, в сентябре 2023 года во время выступления в ООН Зеленский пообещал, что Украина делает все для того, чтобы после российской агрессии никто в мире не отважился напасть ни на одну страну.

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