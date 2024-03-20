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Война в Украине

"Ночные Призраки" показали видео убийственных попаданий по оккупантам

Анастасия Крыщук

'Ночные Призраки' показали видео убийственных попаданий по оккупантам

Аэроразведчики "Ночные Призраки" из роты ударных беспилотных авиационных комплексов 60 ОМБр обнародовали подборку ТОП-4 попаданий по врагу за неделю.

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Мастерские "дроноводы" 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады били россиян эффектно, эффективно и "на разные вкусы" – наши бойцы уничтожили живую силу и технику противника, "разобрали" блиндаж и сожгли боеприпасы.

"Ночные Призраки" + Vidar

"Ночные Призраки" устроили своеобразное соревнование с другим подразделением аэроразведки 60 ОМБр Vidar – кто нанесет оккупантам больше потерь. Обе "команды" блестяще выполняют свои задачи. Так, UAportal недавно публиковал видео, как воины Vidar превратили российскую бронетехнику в металлолом.

Не отстают от аэроразведчиков и другие подразделения славной 60 ОМБр. В частности, смотрите видео, как на Бахмутском направлении артиллеристы бригады уничтожили миномет россиян.

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