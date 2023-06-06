Ночью враг запустил по Украине 35 крылатых ракет: фото последствий падения обломков в Киевской области

В ночь на 6 июня российские террористы выпустили по Украине 35 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все цели ликвидировала противовоздушная оборона.

Как сообщили в Командовании Воздушных сил, ночью враг атаковал из района Каспийского моря из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет. Большинство Х-101/Х-555 направлялось в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования Центр", – говорится в сообщении.

В КМВА сообщили, что в результате падения обломков в Деснянском районе повреждено дорожное покрытие, линии электропередач троллейбусного сообщения, частично выбиты окна магазина.

"Днепровский р-н, (Воскресенские сады). Обнаружены обломки ракеты на крыше частного здания, горения нет, пострадавших предварительно нет. Информация уточняется", — добавили в КМВА.

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Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов показал фото последствий падения обломков ракет в Киевской области.

"В результате вражеского удара повреждено общежитие и более 20 автомобилей в одном из районов области. Произошло также возгорание одного из торговых объектов. Пожар своевременно ликвидирован. Пострадавшие отсутствуют", — сообщил он.

В ГСЧС Киевской области сообщили, что спасатели "ликвидировали последствия вражеских обстрелов в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах".

В областные полиции отметили, что в Киевской области в результате удара в одном из районов области повреждено помещение поликлиники. Обломки ракеты обнаружили также недалеко от роддома.

"Экстренные службы провели эвакуацию пациентов и персонала от места падения. Пострадавшие отсутствуют. В данном населенном пункте из-за вражеских обстрелов также повреждены частные дома и гаражные помещения", — добавили правоохранители.

Напомним, 30 мая российские боевики в третий раз за сутки атаковали столицу Украины. Киев в ночь на 30 мая враг бомбил дронами, в то время как 29 мая враг применял комбинированную ракетно-дроновую и баллистическую атаку.

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