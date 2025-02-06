Новая волна подорожания: в супермаркетах рассказали, какие продукты резко вырастут в цене

В 2025 году наиболее ощутимо вырастут цены на овощи, молочные продукты, алкогольные напитки, кофе, какао и соки. Стоимость товаров, как и раньше, будет зависеть от колебаний валютного курса, погодных условий, логистических расходов и сезонных факторов.

Об этом рассказали представители крупных сетей супермаркетов в комментарии для "УНИАН". По их словам, в 2025 году больше всего выросли в цене овощи, в частности картофель, морковь и свекла. Также существенно подорожала молочная продукция, в частности молоко, сметана и масло.

Какие продукты подорожают больше всего

Овощи : уже в начале 2025 года наблюдается повышение цен на картофель, морковь и свеклу.

: уже в начале 2025 года наблюдается повышение цен на картофель, морковь и свеклу. Молочная продукция : рост стоимости молока, сметаны и масла обусловлен повышением себестоимости производства.

: рост стоимости молока, сметаны и масла обусловлен повышением себестоимости производства. Алкоголь : особенно дорожает водка, длительно сохранявшая стабильную цену, но сейчас растет в стоимости из-за подорожания сырья и электроэнергии. За последние месяцы цены на винно-коньячную продукцию подскочили на 50%.

: особенно дорожает водка, длительно сохранявшая стабильную цену, но сейчас растет в стоимости из-за подорожания сырья и электроэнергии. За последние месяцы цены на винно-коньячную продукцию подскочили на 50%. Кофе, какао, соки: аналитики прогнозируют наибольший рост цен на соки из вишни, яблок и апельсинов.

Читайте также: В Украине резко переписали цены на яйца: какая сейчас стоимость за десяток

Причины роста цен на продукты

Валютный курс – импортная продукция, в частности кофе и какао, зависит от колебаний гривны.

– импортная продукция, в частности кофе и какао, зависит от колебаний гривны. Погодные факторы – неурожай или неблагоприятные климатические условия могут повысить стоимость овощей, фруктов и зерновых.

– неурожай или неблагоприятные климатические условия могут повысить стоимость овощей, фруктов и зерновых. Логистика – рост расходов на транспортировку товаров из-за энергетической ситуации в стране.

– рост расходов на транспортировку товаров из-за энергетической ситуации в стране. Сезонный фактор – зимой традиционно дорожают мясо, молочные продукты и овощи из-за повышения затрат на их производство.

Представители крупных торговых сетей отмечают, что повышение цен снижает покупательную способность населения, однако одновременно способствует росту спроса – потребители стремятся запастись товарами заранее, опасаясь будущего подорожания.

"На большинство продуктов цены будут оставаться на текущем уровне, однако повышение стоимости не исключено. Это будет зависеть от погодных условий, затрат на логистику, общей ситуации в стране и энергетического состояния", – объясняют в торговых сетях.

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на "борщовый набор" снова взлетели.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!