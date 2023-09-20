Новое измерение ученых показало, что большая часть Вселенной состоит из темной энергии

Новое открытие в области космологии подтверждает, что темная энергия составляет примерно 69% всего объема вселенной. Эта важная находка оставляет оставшиеся 31% для остальной материи и энергии.

В этот 31% включается обычная материя – то есть атомы, звезды, галактики – и темная материя, загадочная субстанция, отвечающая за гравитационные явления и движения во вселенной, пока не имеющие другого научного объяснения. Об этом пишет Sciense Alert.

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Астроном Мохамед Абдулла из Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики в Египте и Университета Чиба в Японии объясняет, что "космологи считают, что только около 20% всего объема материи состоит из обычной или "барионной" материи, включающей звезды, галактики. , атомы и жизнь. Приблизительно 80% состоит из темной материи, природа которой еще остается загадочной, но она может состоять из некоторых еще не открытых субатомных частиц".

Темная энергия, с другой стороны, остается загадочной и неведомой силой. Мы даже не знаем точной природы этой энергии. Это название, которое мы даем силе, отвечающей за ускоренное расширение вселенной. И хотя мы называем ее "темной энергией", мы не понимаем ее природу полностью. Эта сила составляет большую часть вселенной, что касается плотности материи и энергии и обычно составляет около 70%.

Определить точную скорость расширения вселенной сейчас очень сложно, но это имеет важное значение для нашего понимания вселенной. Одним из методов определения этой скорости является анализ скоплений галактик. Скопления галактик состоят из материи, объединившейся под влиянием гравитационной силы в течение миллиардов лет. Сравнивая количество галактик и массу скопления галактик с результатами численного моделирования, ученые могут определить соотношение материи и энергии во вселенной.

Исследователи использовали метод GalWeight для определения массы скоплений галактик в своей базе данных. Затем, проводя численное моделирование, они пытались найти такие соотношения между темной энергией и материей, которые лучше отвечали наблюдаемым скоплениям галактик. Полученные ими оценки близки к ранее сделанным измерениям и показывают, что темная энергия составляет около 69% от всего объема вселенной.

Это открытие важно для нашего понимания космологии и будущей вселенной. Оно помогает ученым понять, как темная энергия влияет на расширение вселенной и что может произойти в будущем – продолжится ли расширение или произойдет его обращение.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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