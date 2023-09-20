Нове вимірювання вчених показало, що більша частина Всесвіту складається з темної енергії

Нове відкриття у галузі космології підтверджує, що темна енергія становить приблизно 69% від усього об'єму всесвіту. Ця важлива знахідка залишає решту 31% для решти матерії та енергії.

У цей 31% включається звичайна матерія – тобто атоми, зірки, галактики – і темна матерія, загадкова субстанція, яка відповідає за гравітаційні явища та рухи у всесвіті, які поки що не мають іншого наукового пояснення. Про це пише Sciense Alert.

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Астроном Мохамед Абдулла з Національного науково-дослідного інституту астрономії та геофізики в Єгипті та Університету Чіба в Японії пояснює, що "космологи вважають, що лише близько 20% усього об'єму матерії складається зі звичайної або "баріонної" матерії, яка включає зірки, галактики, атоми та життя. Приблизно 80% складається з темної матерії, природа якої ще залишається загадковою, але вона може складатися з деяких ще не відкритих субатомних частинок".

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Темна енергія, з іншого боку, залишається загадковою і невідомою силою. Ми навіть не знаємо точної природи цієї енергії. Це назва, яку ми даємо силі, яка відповідає за прискорене розширення всесвіту. І хоча ми називаємо її "темною енергією", ми не розуміємо її природи повністю. Ця сила складає більшу частину всесвіту, що стосується щільності матерії та енергії, і зазвичай становить близько 70%.

Визначити точну швидкість розширення всесвіту зараз є дуже складно, але це має важливе значення для нашого розуміння всесвіту. Одним із методів визначення цієї швидкості є аналіз скупчень галактик. Скупчення галактик складаються з матерії, яка об'єдналася під впливом гравітаційної сили протягом мільярдів років. Порівнюючи кількість галактик і масу скупчення галактик з результатами чисельного моделювання, вчені можуть визначити співвідношення матерії та енергії в всесвіті.

Дослідники використовували метод GalWeight для визначення маси скупчень галактик у своїй базі даних. Потім, проводячи чисельне моделювання, вони намагалися знайти такі співвідношення між темною енергією та матерією, які б найкраще відповідали спостережуваним скупченням галактик. Оцінки, які вони отримали, близькі до раніше зроблених вимірювань і показують, що темна енергія складає близько 69% від усього об'єму всесвіту.

Це відкриття є важливим для нашого розуміння космології та майбутнього всесвіту. Воно допомагає вченим зрозуміти, як темна енергія впливає на розширення всесвіту і що може статися в майбутньому – чи продовжиться розширення, чи відбудеться його обернення.

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