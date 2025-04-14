Новые тарифы на газ с 1 мая: какие изменения ожидают украинских потребителей

В Украине будут действовать фиксированные цены на газ до 30 апреля 2025 года. В то же время правительство уже установило новые тарифы, которые начнут действовать с 1 мая и будут оставаться в силе до 31 октября 2025 года.

Таким образом, в Украине продлили действие фиксированных тарифов на газ еще на полгода. Это значит, что украинцы продолжат оплачивать газ по нынешним ценам, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает "24 Канал".

Главным поставщиком газа в Украине выступает компания "Нафтогаз", которая установила тариф в размере 7,96 грн за кубометр для своих потребителей. Кроме нее, на рынке действуют еще восемь газовых компаний, поэтому их абоненты будут оплачивать услуги согласно соответствующим тарифам.

Тарифы на газ от разных поставщиков. Источник: ''24 Канал'' Тарифы на газ от разных поставщиков. Источник: ''24 Канал''

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Кому придется осуществить дополнительную оплату за газ

В 2025 году украинцам будет поступать "третья платежка" за газ – в ней будет учитываться оплата за техническое обслуживание внутридомовых сетей. Это нововведение коснется жителей многоэтажек.

Размер платы будет определяться с учетом нескольких параметров: протяженности общих коммуникаций, количества соединений типа муфт и установленных кранов. Общая стоимость обслуживания будет распределяться между всеми жильцами дома.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.

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