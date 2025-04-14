Новые тарифы на газ с 1 мая: какие изменения ожидают украинских потребителей
В Украине будут действовать фиксированные цены на газ до 30 апреля 2025 года. В то же время правительство уже установило новые тарифы, которые начнут действовать с 1 мая и будут оставаться в силе до 31 октября 2025 года.
Таким образом, в Украине продлили действие фиксированных тарифов на газ еще на полгода. Это значит, что украинцы продолжат оплачивать газ по нынешним ценам, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает "24 Канал".
Главным поставщиком газа в Украине выступает компания "Нафтогаз", которая установила тариф в размере 7,96 грн за кубометр для своих потребителей. Кроме нее, на рынке действуют еще восемь газовых компаний, поэтому их абоненты будут оплачивать услуги согласно соответствующим тарифам.
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Кому придется осуществить дополнительную оплату за газ
В 2025 году украинцам будет поступать "третья платежка" за газ – в ней будет учитываться оплата за техническое обслуживание внутридомовых сетей. Это нововведение коснется жителей многоэтажек.
Размер платы будет определяться с учетом нескольких параметров: протяженности общих коммуникаций, количества соединений типа муфт и установленных кранов. Общая стоимость обслуживания будет распределяться между всеми жильцами дома.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли тарифы на коммуналку.
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