Новый скачок цен: какие продукты питания резко подорожают в Украине

В Украине ожидается существенное подорожание овощей. Стоимость так называемого "борщевого набора" для украинцев до конца года вырастет на 30-35% по сравнению с ценами в прошлом году.

Как сообщил UWN Олег Пендзин, представитель "Экономического дискуссионного клуба", цены на картофель выросли из-за того, что урожай в этом году был на 30% меньше по сравнению с прошлым годом, а качество продукции пострадало из-за засухи и аномальной жары. Однако основным фактором подорожания овощей стало снижение доходов украинцев. Наблюдается изменение пищевых привычек – люди отказываются от мяса и рыбы в пользу хлеба и картофеля. Об этом пишет OBOZ.UA.

Согласно официальным данным Госстата, за год овощи подорожали на 36-37%, тогда как цены на мясо остались стабильными. Кроме того, на рост стоимости картофеля влияет импорт из Польши и Литвы. Это связано с тем, что украинские аграрии задерживают продажу собственного урожая, ожидая высоких цен. В результате спрос на картофель преимущественно удовлетворяется за счет импортной продукции, которая поставляется в розницу.

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В Украине уже значительно подорожал картофель

В октябре 2024 года цены на картофель выросли втрое по сравнению с предыдущим годом, достигнув 24-30 грн за килограмм в розничных сетях. Основными факторами этого стали снижение урожайности, проблемы с логистикой и сезонные колебания спроса. Об этом изданию OBOZ.UA рассказала руководитель маркетингового отдела оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович.

По имеющейся информации, средняя стоимость картофеля на оптовом рынке сейчас составляет 17,5 грн/кг, что на 169% больше, чем в этот период прошлого года, когда цена составляла всего 6,5 грн/кг. Нынешний урожай картофеля значительно сократился из-за неблагоприятных погодных условий. Засухи и сильные дожди в разных регионах Украины привели к уменьшению урожая, что стало основной причиной роста цен. Чем меньше предложение на рынке, тем выше становятся цены.

Кроме того, война в Украине привела к серьезным логистическим проблемам в пострадавших регионах. Трудности с транспортировкой продукции, в частности рост цен на топливо, повлияли на повышение стоимости картофеля в розничных магазинах и на рынках. Татьяна Попович отметила, что стоимость картофеля особенно высока в крупных городах и промышленных регионах, таких как Киев и Одесса, где спрос на овощи значительно превышает средний уровень.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине подорожали ключевые продукты.

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