Нутрициологи назвали напиток, который прекрасно борется со стрессом и бессонницей: вы будете удивлены

По данным экспертов в области питания, самым эффективным напитком для борьбы со стрессом, усталостью и проблемами со сном является кефир. Один стакан этого молочного напитка утром может поднять настроение и положительно отразиться на состоянии организма. Кефир включает в себя триптофан, аминокислоту, способствующую выработке серотонина – гормона радости.

Об этом пишет Радиотрек.

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Кроме этого, кефир является большим источником молочнокислых бактерий, стимулирующих работу желудочно-кишечного тракта. Это особенно полезно в первое время после пробуждения.

Также можно употреблять кефир перед сном, за пол часа до отдыха, что может помочь улучшить качество сна и предотвратить ночной голод благодаря низкому содержанию калорий в этом напитке.

Напомним, мы уже писали, как улучшить качество сна.

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