Нутриціологи назвали напій, який чудово бореться зі стресом та безсонням: ви будете здивовані

За даними експертів у галузі харчування, найефективнішим напоєм для боротьби зі стресом, втомою та проблемами зі сном є кефір. Одна склянка цього молочного напою вранці може підняти настрій та позитивно позначитися на стані організму. Кефір містить в собі триптофан, амінокислоту, яка сприяє виробленню серотоніну - гормону радості.

Про це пише Радіотрек.

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Крім цього, кефір є великим джерелом молочнокислих бактерій, які стимулюють роботу шлунково-кишкового тракту. Це особливо корисно в першу годину після пробудження.

Також можна вживати кефір перед сном, за пів години до відпочинку, що може допомогти поліпшити якість сну та запобігти нічному голоду завдяки низькому вмісту калорій у цьому напої.

Нагадаємо, ми вже писали, як поліпшити якість сну.

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