Нужен только один предмет: эффективный лайфхак для быстрого выращивания растений

Эксперты поделились гениальным трюком для быстрого выращивания растений. Для этого вам понадобится только фольга.

Этот предмет очень практичный и необходимый. Издание Sante Plus объяснило, как использовать фольгу еще и для огорода.

Едва ли не на каждой кухне можно найти алюминиевую фольгу. Ее используют для разных дел, но в основном – для оптимального сохранения пищи. Однако немногие знают, что этот самый предмет можно также переделать для использования в саду, а не выбрасывать.

Фольгу можно эффективно использовать для выращивания семян и саженцев. Для этого возьмите выбранный вами горшок и накройте дно достаточно большим листом алюминиевой фольги. Когда дно горшка будет покрыто, вы можете добавить почву и посадить семена.

Этот прием эффективно сохраняет тепло, что значительно способствует развитию семян в земле. Таким образом, например, вы заметите более быстрый рост рассады огурцов.

Нестандартные способы использования фольги

1. Если сделать шарики из фольги и положить их в сушилку, то одежда станет менее статичной.

2. Если нужно погладить что-нибудь деликатное, то фольгу кладут на гладильную доску, сверху деликатную вещь. Утюг следует держать в трех сантиметрах от поверхности ткани и обрабатывать все паром, но не касаться.

3. Сделать тупые ножницы снова острыми. Для этого фольгу нужно сложить в несколько слоев и таким образом нарезать ее ножницами. Это поможет сделать инструмент более острым.

4. Из фольги можно свернуть в конус и использовать в качестве кондитерского шприца. Размер отверстия регулируйте по своему усмотрению.

5. При покраске окон и дверей можно фольгой обмотать ручки. Тогда краска не запачкает их.

6. Грязный гриль можно почистить не губкой, а шариком из фольги.

7. Если нет бумаги для завертывания подарков, упаковайте в фольгу.

8. С помощью фольги можно отполировать серебро.

9. Чтобы очистить поверхность утюга от налета, нужно его просто нагреть и прогладить фольгу.

Напомним, что алюминиевая фольга позволит избавиться от сада и огорода многих проблем. В частности, животных и разных грызунов, которые часто вредят растениям.

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