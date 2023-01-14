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Потрібен лише один предмет: ефективний лайфхак для швидкого вирощування рослин

Дутік Катерина

Як швидко виростити рослину за допомогою фольги

Експерти поділилися геніальним трюком для швидкого вирощування рослин. Для цього вам знадобиться лише фольга.

Цей предмет є дуже практичним та необхідним. Видання Sante Plus пояснило, як використати фольгу ще й для городу.

Чи не на кожній кухні можна знайти алюмінієву фольгу. Її використовують для різних справ, але в основному – для оптимального збереження їжі. Проте мало хто знає, що цей самий предмет можна також переробити для використання в саду, а не викидати.

Фольгу можна ефективно використати для вирощування насіння та саджанців. Для цього візьміть обраний вами горщик і накрийте дно досить великим аркушем алюмінієвої фольги. Коли дно горщика буде покрито, ви можете додати ґрунт і посадити насіння.

Цей прийом ефективно зберігає тепло, що значно сприяє розвитку насіння в землі. Таким чином, наприклад, ви помітите більш швидкий ріст розсади огірків.

Нестандартні способи використання фольги

1. Якщо зробити кульки з фольги та покласти їх до сушарки, то одяг стане менш статичним.

2. Якщо потрібно попрасувати щось делікатне, то фольгу кладуть на прасувальну дошку, зверху делікатна річ. Праску варто тримати в трьох сантиметрах від поверхні тканини і обробляти все паром, але не торкатися.

3. Зробити тупі ножиці знову гострими. Для цього фольгу потрібно скласти в декілька шарів і таким чином порізати її ножицями. Це допоможе зробити інструмент гострішим.

4. З фольги можна згорнути в конус і використовувати як кондитерський шприц. Розмір отвору регулюйте на власний розсуд.

5. При фарбуванні вікон і дверей можна фольгою обмотати ручки. Тоді фарба не забрудить їх.

6. Брудний гриль можна почистити не губкою, а кулькою з фольги.

7. Якщо немає паперу для загортання подарунків, тоді упакуйте в фольгу.

8. За допомогою фольги можна відполірувати срібло.

9. Щоб очистити поверхню праски від нальоту, треба її просто нагріти і пропрасувати фольгу.

Нагадаємо, що алюмінієва фольга дозволить позбутися в саду та на городі багатьох проблем. Зокрема тварин та різних гризунів, які часто шкодять рослинам.

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