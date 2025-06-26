Нужно ли хранить квитанции за свет, газ и воду и зачем это делать

Юристы советуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг — в частности, электроэнергии, газа, воды — как минимум в течение пяти лет. Несмотря на то, что в законодательстве нет четко определенного срока для хранения таких документов, именно пятилетний срок считается оптимальным с учетом практики разрешения споров с поставщиками.

Причина в том, что срок исковой давности в подобных ситуациях составляет три года с момента возникновения конфликта. Однако само рассмотрение дела может растянуться по времени, а поставщики иногда требуют доказательства уплат за давние периоды. Об этом пишет издание На пенсии.

В таких случаях квитанции служат весомым аргументом в пользу потребителя. Даже если оплата производилась в электронной форме через банк, эти документы тоже имеют юридическую силу. Но в случае споров лучше заранее обратиться в банк и получить печатную выписку с печатью и подписью.

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Сохранившиеся квитанции могут пригодиться не только в случае потери информации в базах данных коммунальных служб. Они также помогут в случае неправильного начисления, ошибок персонала или путаницы, связанной с изменением тарифов. Документальное подтверждение оплаты позволяет избежать лишних расходов и долгосрочных выяснений в судах.

Что касается тарифов на электроэнергию, Кабинет Министров Украины продлил фиксированную цену на электроэнергию до конца октября 2025 года. До этого времени потребители будут платить 4,32 гривны за каждый киловатт-час. Например, при ежемесячном потреблении 190 кВтч (что соответствует социальной норме для домохозяйств с газовыми плитами) счет будет составлять 820,8 гривны. Если же в квартире или доме установлена электроплита и потребление составляет 230 кВтч, сумма к уплате вырастет до 993,6 гривны.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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