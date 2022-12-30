Нужно ли промывать макароны после варки: есть только одна причина
Макароны - это такое блюдо, которое лучше сразу подавать на стол. Итальянцы, как известно большие любители макаронных изделий, никогда их не промывают. Но почему наши мамы и бабушки всегда делали это?
С чем же связана эта тяга к промыванию макарон. Uaportal попробовал разобраться в этом вопросе.
В первую очередь давайте уточним, какие макароны будут вариться. Отсюда будем “отталкиваться" в своем объяснении.
Как известно, при варке макароны выделяют в воду крахмал, делая воду беловатой и мутной.
Именно из-за него макароны слипаются после остывания и превращаются в сплошной ком.
- Обратите внимание на сорт пшеницы из которого будете варить макароны. Скорей всего итальянцы варят из твердых сортов пшеницы, в котором крахмала содержится меньше.
Поэтому они никогда не промывают свои макароны, поскольку в этом нет необходимости.
- Варите макароны в большой кастрюле. Ведь в большой емкости крахмал растворяется лучше, а значит между отдельными макаронами будет больше месте.
Макароны каких сортов не слипаются
В составе на этикетке указан один из этих вариантов:
"группа А",
"1 класс" (мука высшего сорта),
"durum",
"пшеница твердых сортов",
"semolina di grano duro".
Рекомендуем варить их на 1-2 минуты меньше, чем написано на упаковке, а затем откинуть на дуршлаг. Промывать такие макароны не нужно.
Почему наши мамы и бабушки промывали макароны
Эта привычка осталась с советских времен, когда макароны изготавливали из низкосортной муки и после варки они становились мутными и скользкими.
Кроме того, в СССР было сложно найти макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.
Чтобы макароны выглядели привлекательнее и не превратились в клейстер их было принято промывать холодной водой. Хозяйки таким образом смывали липкий крахмалистый слой.
Сейчас макаронные изделия промывают иногда, если не планируют сразу подавать на стол. Речь идет о спагетти и изделиях типа “Рожки".
Они после выключения огня еще продолжают некоторое время “доходить" в кастрюле.
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