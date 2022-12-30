Чи потрібно промивати макарони після варіння: є лише одна причина

Макарони - це така страва, яку краще відразу подавати на стіл. Італійці, як відомо, великі любителі макаронних виробів, ніколи їх не промивають. Але чому наші мами та бабусі завжди робили це?

З чим пов'язана ця тяга до промивання макаронів. UAportal спробував розібратися в цьому питанні.

Насамперед відзначимо, які макарони варяться. Звідси “відштовхуватимемося" у своєму поясненні.

Як відомо, при варінні макарони виділяють у воду крохмаль, роблячи воду білуватою і каламутною.

Саме через нього макарони злипаються після остигання і перетворюються на суцільний ком.

Зверніть увагу на сорт пшениці з якого варитимете макарони. Швидше за все італійці варять із твердих сортів пшениці, в якому крохмалю міститься менше.

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Тому вони ніколи не промивають свої макарони, оскільки в цьому немає потреби.

Варіть макарони у великій каструлі. Адже у великій ємності крохмаль розчиняється краще, а отже, між окремими макаронами буде більше місця.

Макарони яких сортів не злипаються

У складі на етикетці вказано один із таких варіантів:

"група А",

"1 клас" (борошно вищого ґатунку),

"durum",

"пшениця твердих сортів",

"Semolina di grano duro".

Рекомендуємо варити їх на 1-2 хвилини менше, ніж написано на упаковці, а потім відкинути на друшляк. Промивати такі макарони не потрібно.

Чому наші мами та бабусі промивали макарони

Ця звичка залишилася з радянських часів, коли макарони виготовляли з низькосортного борошна і після варіння вони ставали каламутними та слизькими.

Крім того, в СРСР було складно знайти макаронні вироби із твердих сортів пшениці.

Щоб макарони виглядали привабливішими і не перетворилися на клейстер, їх було заведено промивати холодною водою. Господині у такий спосіб змивали липкий крохмалистий шар.

Зараз макаронні вироби іноді промивають, якщо не планують відразу подавати на стіл. Йдеться про спагетті та вироби типу “Ріжки".

Вони після вимкнення вогню ще продовжують деякий час "доходити" у каструлі.

Раніше UAportal описав рецепт смачної вечері з макаронів з мінімумом інгредієнтів.

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