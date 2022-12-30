Нужно ли промывать макароны после варки: есть только одна причина

Макароны - это такое блюдо, которое лучше сразу подавать на стол. Итальянцы, как известно большие любители макаронных изделий, никогда их не промывают. Но почему наши мамы и бабушки всегда делали это?

С чем же связана эта тяга к промыванию макарон. Uaportal попробовал разобраться в этом вопросе.

В первую очередь давайте уточним, какие макароны будут вариться. Отсюда будем “отталкиваться" в своем объяснении.

Как известно, при варке макароны выделяют в воду крахмал, делая воду беловатой и мутной.

Именно из-за него макароны слипаются после остывания и превращаются в сплошной ком.

Обратите внимание на сорт пшеницы из которого будете варить макароны. Скорей всего итальянцы варят из твердых сортов пшеницы, в котором крахмала содержится меньше.

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Поэтому они никогда не промывают свои макароны, поскольку в этом нет необходимости.

Варите макароны в большой кастрюле. Ведь в большой емкости крахмал растворяется лучше, а значит между отдельными макаронами будет больше месте.

Макароны каких сортов не слипаются

В составе на этикетке указан один из этих вариантов:

"группа А",

"1 класс" (мука высшего сорта),

"durum",

"пшеница твердых сортов",

"semolina di grano duro".

Рекомендуем варить их на 1-2 минуты меньше, чем написано на упаковке, а затем откинуть на дуршлаг. Промывать такие макароны не нужно.

Почему наши мамы и бабушки промывали макароны

Эта привычка осталась с советских времен, когда макароны изготавливали из низкосортной муки и после варки они становились мутными и скользкими.

Кроме того, в СССР было сложно найти макаронные изделия из твердых сортов пшеницы.

Чтобы макароны выглядели привлекательнее и не превратились в клейстер их было принято промывать холодной водой. Хозяйки таким образом смывали липкий крахмалистый слой.

Сейчас макаронные изделия промывают иногда, если не планируют сразу подавать на стол. Речь идет о спагетти и изделиях типа “Рожки".

Они после выключения огня еще продолжают некоторое время “доходить" в кастрюле.

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