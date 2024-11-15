О них почти никто не знает, а зря: какие услуги Укрзализныци бесплатны

"Укрзализныця" предлагает пассажирам комплекс услуг – как базовых, входящих в стоимость билета, так и дополнительных, оплачиваемых отдельно. Рассмотрим подробнее, на что могут рассчитывать пассажиры во время поездки. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

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Стандартные услуги в обычных поездах:

Постельное белье

Напитки (чай, кофе, соки) и продукты питания

Доступ к холодильнику и микроволновке

Аудио- и видеотрансляции

Возможность приобретения печатной продукции

Оформление дополнительных услуг начальником поезда (перевозка избыточной клади, экспресс-передач)

Бесплатные услуги в Интерсити и Интерсити+:

Доставка предварительно оплаченных заказов

Информационные объявления

Медицинская аптечка

Средства гигиены в туалетах

Регулярная уборка вагонов

Одноразовые подголовники

Кипяченая вода

Печатная продукция (при наличии)

Перевозка ручной клади до 36 кг.

Вызов медиков или полиции при необходимости

Дополнительные платные услуги в скоростных поездах:

Питание

Wi-Fi (где установлено)

Доступ к онлайн-кинотеатру

Электронная библиотека через QR-код

Приобрести билеты можно:

В кассах вокзалов

Через обновленный сайт УЗ

В мобильном приложении Ukrainska Zaliznytsia

С использованием верификации через "Действие.Подпись"

Подробную информацию об услугах и их стоимости можно узнать у проводника вагона или начальника поезда.

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