О них почти никто не знает, а зря: какие услуги Укрзализныци бесплатны
"Укрзализныця" предлагает пассажирам комплекс услуг – как базовых, входящих в стоимость билета, так и дополнительных, оплачиваемых отдельно. Рассмотрим подробнее, на что могут рассчитывать пассажиры во время поездки. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
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Стандартные услуги в обычных поездах:
- Постельное белье
- Напитки (чай, кофе, соки) и продукты питания
- Доступ к холодильнику и микроволновке
- Аудио- и видеотрансляции
- Возможность приобретения печатной продукции
- Оформление дополнительных услуг начальником поезда (перевозка избыточной клади, экспресс-передач)
Бесплатные услуги в Интерсити и Интерсити+:
- Доставка предварительно оплаченных заказов
- Информационные объявления
- Медицинская аптечка
- Средства гигиены в туалетах
- Регулярная уборка вагонов
- Одноразовые подголовники
- Кипяченая вода
- Печатная продукция (при наличии)
- Перевозка ручной клади до 36 кг.
- Вызов медиков или полиции при необходимости
Дополнительные платные услуги в скоростных поездах:
- Питание
- Wi-Fi (где установлено)
- Доступ к онлайн-кинотеатру
- Электронная библиотека через QR-код
Приобрести билеты можно:
- В кассах вокзалов
- Через обновленный сайт УЗ
- В мобильном приложении Ukrainska Zaliznytsia
- С использованием верификации через "Действие.Подпись"
Подробную информацию об услугах и их стоимости можно узнать у проводника вагона или начальника поезда.
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