Обед за 30 минут: рецепт запеканки с курицей и брокколи
Для этого блюда можно использовать свежую брокколи или замороженную. Также, в нее могут пойти продукты, оставшиеся в холодильнике куриное филе и вареный картофель.
Ингредиенты:
– картофель – 600 г
– Куриное филе – 300 г
– Масло подсолнечное – 4 ч. л.
– брокколи – 1 шт.
– помидоры – 1 шт.
– яйца куриные – 2 шт.
– Греческий йогурт – 250 г
– Соль – по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
– Мука пшеничная – 1 ст. л.
– Мускатный орех – 0.5 ч. л.
– чеснок сушеный – 0.5 ч. л.
– сушеный чабрец – 0.5 ч. л.
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Способ приготовления:
1. Картошку помойте, очистите от кожуры и отварите в до полуготовности. Охладите и нарежьте ломтиками до 1 см.
2. Куриное филе промойте, нарежьте толстыми ломтиками и обжарьте.
3. Брокколи промойте, разделите на мелкие соцветия и варите 5 минут. Помидор ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте кружочками.
4. Смешайте йогурт с яйцами, всеми приправами и мукой.
5. В форму выложите картофель, мясо и овощи. Полейте соусом. Выпекайте при 180°С 25-30 минут.
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