Обед за 30 минут: рецепт запеканки с курицей и брокколи

Для этого блюда можно использовать свежую брокколи или замороженную. Также, в нее могут пойти продукты, оставшиеся в холодильнике куриное филе и вареный картофель.

Ингредиенты:

– картофель – 600 г

– Куриное филе – 300 г

– Масло подсолнечное – 4 ч. л.

– брокколи – 1 шт.

– помидоры – 1 шт.

– яйца куриные – 2 шт.

– Греческий йогурт – 250 г

– Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

– Мука пшеничная – 1 ст. л.

– Мускатный орех – 0.5 ч. л.

– чеснок сушеный – 0.5 ч. л.

– сушеный чабрец – 0.5 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Картошку помойте, очистите от кожуры и отварите в до полуготовности. Охладите и нарежьте ломтиками до 1 см.

2. Куриное филе промойте, нарежьте толстыми ломтиками и обжарьте.

3. Брокколи промойте, разделите на мелкие соцветия и варите 5 минут. Помидор ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте кружочками.

4. Смешайте йогурт с яйцами, всеми приправами и мукой.

5. В форму выложите картофель, мясо и овощи. Полейте соусом. Выпекайте при 180°С 25-30 минут.

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