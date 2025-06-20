Облачность и небольшие дожди: прогноз погоды в Украине на 21 июня

21 и 22 июня в Украине ожидается смена погодных условий. Во многих регионах будет наблюдаться кратковременное похолодание, однако оно не задержится надолго, уже в воскресенье температура воздуха начнет расти.

В столице, Киеве, в субботу прогнозируется переменная облачность и дождь. Температура ночью снизится до +12°, а днем поднимется до +19°. В воскресенье синоптики обещают более теплую погоду: ночью +13°, днем до +20°, возможны грозы. Во Львове субботняя ночь будет прохладной — около +8°, а днем станет теплее до +20°, облачность будет незначительной. В воскресенье в городе станет теплее: ночью +9, днем до +24, небо останется ясным. Об этом сообщает Укргидромицентр.

В Луцке суббота пройдет под знаком легкой облачности с температурой от +12° ночью до +22° днем. В воскресенье будет преобладать ясная погода, столбики термометров покажут +14° ночью и до +25° днем. В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура будет колебаться в пределах +13 ... +21 °. На следующий день ожидается дождь, воздух прогреется до +24°.

На юге, в частности в Одессе, суббота будет преимущественно малооблачной с температурой от +14° ночью до +21° днем. В воскресенье теплее: +15° ночью и до +25° днем, ожидается частичная облачность. В Харькове в субботу возможен легкий дождь, воздух охладится до +11° ночью, днем не поднимется выше +19°. В воскресенье осадки маловероятны, температура от +13° до +21°.

В Днепре пройдет небольшой дождь в субботу, ночью будет +13°, днем — до +21°. В воскресенье осадки не прогнозируются, а температура вырастет до +23°. В Крыму, в частности в Симферополе, в субботу будет малооблачно с температурой в пределах +11...+19°, а в воскресенье — дождь и до +22°.

На востоке, в частности, в Мариуполе, в субботу ожидается облачность и вероятность грозы. Температура ночью составит +12°, днем – до +23°. В воскресенье станет теплее, но возможен дождь: +13° ночью, до +25° днем. В Краматорске погода будет облачной с прояснениями в субботу, с ночной температурой +11° и дневной до +20°. В воскресенье будет гораздо яснее, и воздух прогреется до +23°. В Северодонецке похожая ситуация: суббота с облаками и до +21°, в воскресенье – пасмурно, но теплее.

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Карпатские курорты встретят выходные преимущественно по сухой погоде. В Буковеле в субботу будет ясно, температура от +7° до +16°, в воскресенье — облачно с прояснениями, ночью до +3°, днем до +21°. В Моршине будет немного теплее – до +24° в воскресенье. В Трускавце суббота обещает быть безоблачной с температурой до +19°, а воскресенье облачной с прояснениями и до +24°. В Сваляве без существенных осадков, в воскресенье — до +25°.

На побережье, в частности, в Заливе, в субботу ожидается небольшая облачность с температурой +14° ночью и до +22° днем. В воскресенье будет теплее – до +27°, облачно с прояснениями.

Напомним, ранее известная синоптика поделилась положительным прогнозом погоды для Украины.

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