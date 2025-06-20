Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди в Україні на 21 червня

21 та 22 червня в Україні очікується зміна погодних умов. У багатьох регіонах буде спостерігатись короткочасне похолодання, однак воно не затримається надовго — вже в неділю температура повітря почне зростати.

У столиці, Києві, в суботу прогнозується мінлива хмарність і невеликий дощ. Температура вночі знизиться до +12°, а вдень підніметься лише до +19°. У неділю синоптики обіцяють трохи теплішу погоду: вночі +13°, вдень до +20°, можливі грози. У Львові суботня ніч буде прохолодною — близько +8°, а вдень потеплішає до +20°, хмарність буде незначною. У неділю у місті стане тепліше: вночі +9°, вдень до +24°, небо залишиться ясним. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

У Луцьку субота пройде під знаком легкої хмарності з температурою від +12° вночі до +22° вдень. У неділю переважатиме ясна погода, стовпчики термометрів покажуть +14° вночі та до +25° вдень. У Вінниці в суботу буде хмарно з проясненнями, температура коливатиметься в межах +13°...+21°. Наступного дня очікується незначний дощ, повітря прогріється до +24°.

На півдні, зокрема в Одесі, субота буде переважно малохмарною з температурою від +14° вночі до +21° вдень. У неділю стане тепліше: +15° вночі та до +25° вдень, очікується часткова хмарність. У Харкові в суботу можливий легкий дощ, повітря охолоне до +11° вночі, вдень не підніметься вище +19°. У неділю опади малоймовірні, температура — від +13° до +21°.

У Дніпрі також пройде невеликий дощ у суботу, вночі буде +13°, вдень — до +21°. У неділю опади не прогнозуються, а температура зросте до +23°. У Криму, зокрема в Сімферополі, в суботу буде малохмарно з температурою в межах +11°...+19°, а в неділю — дощ і до +22°.

На сході, зокрема в Маріуполі, в суботу очікується хмарність і ймовірність грози. Температура вночі складе +12°, вдень — до +23°. У неділю стане тепліше, але можливий дощ: +13° вночі, до +25° вдень. У Краматорську погода буде хмарною з проясненнями в суботу, з нічною температурою +11° та денною — до +20°. У неділю буде значно ясніше, і повітря прогріється до +23°. У Сєвєродонецьку схожа ситуація: субота з хмарами і до +21°, у неділю — похмуро, але тепліше.

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Карпатські курорти зустрінуть вихідні переважно сухою погодою. У Буковелі в суботу буде ясно, температура — від +7° до +16°, у неділю — хмарно з проясненнями, вночі до +3°, вдень до +21°. У Моршині буде трохи тепліше — до +24° в неділю. У Трускавці субота обіцяє бути безхмарною з температурою до +19°, а неділя — хмарною з проясненнями та до +24°. У Сваляві також без істотних опадів, у неділю — до +25°.

На узбережжі, зокрема в Затоці, в суботу очікується невелика хмарність із температурою +14° вночі та до +22° вдень. У неділю буде тепліше — до +27°, хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, раніше відома синоптикиня поділилася позитивним прогнозом погоди для України.

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