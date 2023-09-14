'Обнаружили стайку захватчиков и всыпали сполна': Силы обороны на Запорожье эффектно ликвидировали оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военнослужащим уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидировать группу оккупантов удалось на Запорожском направлении.

По месту нахождения русских войск ударили артиллеристы. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"На Запорожском направлении "воздушные глаза" аэроразведчиков ГНСУ обнаружили стайку захватчиков и, заручившись поддержкой побратимов-артиллеристов, усыпали им сполна", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что оккупанты попытались скрыться, но у них не получилось.

На видео можно увидеть, как российские захватчики забегают в одно из построек. На следующих кадрах виден ствол густого дыма с того места.

Точные потери врага в живой силе не указаны, время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Крыму ночью 13 сентября раздавались громкие взрывы. Ракеты атаковали Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе. Также сообщалось о "прилете" в районе Южной бухты, где стоят российские корабли и подводные лодки.

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