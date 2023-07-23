Образовалась в результате столкновения: астрономы показали эффектный кадр неправильной галактики с чрезвычайной звездой (фото)

Космический телескоп Hubble сделал снимок неправильной галактики Arp 263 и чрезвычайной звезды BD+17 2217. Галактика расположена на расстоянии примерно 25 миллионов световых лет, в созвездии Льва.

По мнению ученых, Arp 263, образовалась в результате слияния двух галактик. Снимок был опубликован на сайте NASA.

Пересекающаяся звезда переднего плана BD+17 2217 украшена двумя наборами перекрестных дифракционных шипов. Взаимодействие света с внутренней структурой Хаббла означает, что концентрированные яркие объекты, такие как звезды, окружены четырьмя броскими шипами.

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Поскольку это изображение BD+17 2217 было создано с использованием двух наборов данных Хаббла, спайки с обоих изображений окружают этот звездный фотобомбардировщик. Спайки находятся под разными углами, потому что Хаббл был под разными ориентациями, когда собирал два набора данных.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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