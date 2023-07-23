Утворилась внаслідок зіткнення: астрономи показали ефектний кадр неправильної галактики з надзвичайною зіркою (фото)

Космічний телескоп Hubble зробив знімок неправильної галактики Arp 263 та надзвичайної зірки BD+17 2217. Галактика розташована на відстані приблизно 25 мільйонів світлових років, у сузір’ї Лева.

На думку вчених, Arp 263, утворилася в результаті злиття двох галактик. Знімок опублікували на сайті NASA.

Зірка переднього плану, що перетинається, BD+17 2217, прикрашена двома наборами перехресних дифракційних шипів. Взаємодія світла з внутрішньою структурою Хаббла означає, що концентровані яскраві об’єкти, такі як зірки, оточені чотирма помітними шипами.

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Оскільки це зображення BD+17 2217 було створено з використанням двох наборів даних Хаббла, спайки з обох зображень оточують цей зоряний фотобомбардувальник. Спайки знаходяться під різними кутами, тому що Хаббл був під різними орієнтаціями, коли збирав два набори даних.

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