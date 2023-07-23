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Образовалась в результате столкновения: астрономы показали эффектный кадр неправильной галактики с чрезвычайной звездой (фото)

Максим Карпенко

Образовалась в результате столкновения: астрономы показали эффектный кадр неправильной галактики с чрезвычайной звездой (фото)

Космический телескоп Hubble сделал снимок неправильной галактики Arp 263 и чрезвычайной звезды BD+17 2217. Галактика расположена на расстоянии примерно 25 миллионов световых лет, в созвездии Льва.

По мнению ученых, Arp 263, образовалась в результате слияния двух галактик. Снимок был опубликован на сайте NASA.

Пересекающаяся звезда переднего плана BD+17 2217 украшена двумя наборами перекрестных дифракционных шипов. Взаимодействие света с внутренней структурой Хаббла означает, что концентрированные яркие объекты, такие как звезды, окружены четырьмя броскими шипами.

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Поскольку это изображение BD+17 2217 было создано с использованием двух наборов данных Хаббла, спайки с обоих изображений окружают этот звездный фотобомбардировщик. Спайки находятся под разными углами, потому что Хаббл был под разными ориентациями, когда собирал два набора данных.

Образовалась в результате столкновения: астрономы показали эффектный кадр неправильной галактики с чрезвычайной звездой (фото)

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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