Обувные тренды 2023 года: названы 8 самых модных пар туфель на весну (фото)

Весной хочется поскорее снять сапоги и перейти на легкие и стильные туфли. В этом сезоне в моде удобные и утонченные модели.

В частности, самым желанным обувным трендом 2023 года стали туфли Мэри Джейн из "Человека-Паука". Какие же модели будут особенно стильны этой весной, рассказали в socportal.info.

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Туфли Мэри Джейн

В этом сезоне просто must have – туфли героини комиксов о Человеке-Пауке Мэри Джейн. Эта модель в школьном стиле имеет стойкий каблук, круглый носок и тонкий ремешок с пряжкой или кнопкой.

Такая обувь достаточно изящная и женственная, поэтому будет подходить ко многим образам.

Туфли Мэри Джейн - модные туфли 2023

Слингбеки

Слингбеки имеют закрытый нос и открытую пятку, которую фиксируют с помощью ремешка. Эта модель почти никогда не выходит из моды и обязательно возвращается.

В этот сезон можете смело покупать модели в ярких цветовых оттенках: фиолетовом, зеленом, синем. Также слингбеки можно дополнять массивными украшениями.

Модные туфли 2023 - главные тренды весны 2023

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Туфли с ремешками

В моду возвращаются классические туфли на шпильке с тонкими ремешками. Они сделают любой образ женственным и особенно подходят под юбку, платье и брючные костюмы.

Обратите внимание на модели в черном, белом, коричневом оттенках, а также в ярких цветах с нежным декором.

Модные туфли 2023 - главные тренды весны 2023

Лоферы

Лоферы – очень удобная и практичная обувь, которая подойдёт для длительных весенних прогулок. Выбирайте модели не только в темных цветах, но и в жизнерадостной палитре.

Также стильны лоферы в спортивном стиле с имитацией шнурков, лаковые модели и с металлической цепочкой.

Модні туфлі 2023 - головні тренди весни 2023

Туфли на платформе

В 2023 году не бойтесь выбрать туфли на огромной платформе, также дополненные толстым каблуком или необычным дизайном. Такие модели визуально удлиняют и добавят изюминки в образ.

Модные туфли 2023 - главные тренды весны 2023

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Туфли-лодочки

Туфли-лодочки на шпильке до сих пор остаются актуальными. Они придадут образу элегантности, особенно если это черные туфли без лишнего декора. Их можно обуть под совершенно разную одежду.

В трендах – лаковые, замшевые и кожаные модели.

Модные туфли 2023 – главные тренды весны 2023 – обувь на весну

Прозрачные и полупрозрачные туфли

Прозрачные и полупрозрачные туфли – будут выглядеть интересно на ноге. При этом прозрачными могут являться отдельные элементы. Такую обувь хорошо сочетать с любой одеждой, джинсами, классическими костюмами. Обратите внимание на модели со стразами, наклейками и ремешками.

Модные туфли 2023 – главные тренды весны 2023 – обувь на весну

Туфли с металлическими оттенками

Одними из главных трендов весны 2023 стали металлические оттенки. Они встречаются как в одежде, так и в обуви. Потому смело выбирайте туфли в золотых, серебряных, платиновых, бронзовых тонах.

Модные туфли 2023 – главные тренды весны 2023 – обувь на весну

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Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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