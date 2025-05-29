Обвал ледника в Альпах уничтожил половину села в Швейцарии: один человек пропал без вести

В Швейцарских Альпах от ледника Бирх откололся массивный фрагмент, вызвавший масштабное смещение льда, грязи и камней. В результате природной катастрофы значительная часть села Блаттен была разрушена.

Об этом сообщает The Guardian. Большая площадь села оказалась под толщей грязи и обломков. Поток также накрыл реку, протекавшую через населенный пункт, и близлежащие лесные склоны.

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Стефан Ганзер, руководитель региональной службы безопасности кантона Вале, заявил, что уничтожено или похоронено примерно 90% села, назвав событие "великой катастрофой".

Представитель власти кантона Маттиас Эбенер сообщил, что в результате стихии пропал без вести один человек. Также, по его словам, сильно пострадали строения и инфраструктура села.

Еще 19 мая из Блаттена было эвакуировано около 300 жителей, когда геологи зафиксировали высокий риск обрушения ледника и связанной с этим лавины.

Напомним, в Мьянме произошло мощное землетрясение.

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