Обязательно ли пенсионерам платить за доставку газа: объяснение

В Украине тарифы неуклонно повышаются, и для многих пенсионеров оплата коммунальных услуг превращается в серьезную финансовую нагрузку. Но действительно ли пожилые люди должны платить за услугу доставки газа – узнайте далее.

Платить за транспортировку газа обязаны все потребители, включая пенсионеров. Единственный способ избежать этой платы – полностью отключиться от газоснабжения. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на НКРЭКУ.

Для этого необходимо обратиться к газовому оператору с соответствующим заявлением. Это правило касается даже тех потребителей, которые фактически не пользуются газом.

Как происходит отключение от газоснабжения

Процедура отключения предусматривает перекрытие газовых кранов или установку специальной пломбы-заглушки. Если оператор отказывается выполнить эти действия, потребитель имеет право пожаловаться в НКРЭКУ.

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Как рассчитывается оплата за доставку газа

Стоимость услуги по доставке газа не привязана к фактическому потреблению. Ее начисляют автоматически всем абонентам, которые подключены к газовым сетям.

Цена доставки отличается в зависимости от региона и конкретного оператора. Например, для абонентов компании "Киевгаз" тариф составляет 0,384 грн за кубометр ежемесячно.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев освобожден от оплаты за доставку газа в 2025 году.

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