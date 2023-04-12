Обязательно ли в Чистый Четверг купаться на восходе солнца

В последнюю неделю Великого поста христиане начинают приготовление к празднованию Пасхи. В 2023 году православные верующие будут праздновать один из самых больших праздников 16 апреля.

Впрочем, перед Пасхой особым днем есть Чистый Четверг. В этот день, связанный с очищением души и тела, есть свои традиции и правила.

В этот день верующие должны соблюдать правила, как правильно купаться. В частности, это следует делать до восхода солнца.

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Именно таким образом душа и тело, согласно верованиям, смогут очиститься от греха. 13 апреля 2023 года в Киеве солнце взойдет в 05:07, поэтому купаться нужно еще до пяти утра.

Также в этот день нужно умываться водой из серебряной ложки или другого предмета, сделанного из серебра. Таким образом, человек обеспечит себя здоровьем и красотой на весь год.

Во время купания следует читать молитву. В молитве следует обращаться к Божией Матери и Иисусу Христу.

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