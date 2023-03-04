Обязательно посадите: Названы 5 самых вкусных сортов томатов, дающих большой урожай

Весна уже пришла, поэтому у огородников скоро начинается посевной сезон. Одним из главных вопросов есть выбор семян для посадки помидоров. Если вы хотите выбрать вкусный сорт томатов, дающий большой и качественный урожай, читайте наш материал.

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Сорт "Манимейкер"

Это очень популярный сорт среди огородников. Плоды имеют круглую или овальную форму. Размер – средний. Цвет – красный. Этот сорт имеет сладковатый вкус. Эти томаты часто используют для консервации соков, соусов, салатов и других кулинарных блюд.

Особенность этого сорта – высокая урожайность. С одного куста можно получить до 5-6 кг плодов. Также "Манимейкер" отличается достаточно ранним сроком созревания – плоды начинают созревать через 100-110 дней после высадки рассады.

"Манимейкер" очень устойчив ко многим болезням, в частности к фитоплазмозу, бактериальному увяданию, фузариозу, вертициллиозу и тому подобное. Если вы ищете урожайный, вкусный и устойчивый к болезням сорт помидоров – это ваш выбор.

Сорт "Медвежья лапа"

Этот сорт выращивают для получения очень больших плодов с особой формой. Плоды похожи на лапу медведя, за что сорт и получил такое название. Они имеют розовый или красный цвет. Вес может достигать более 500 грамм. Плоды имеют большое количество мякоти и семян, что делает их идеальными для приготовления соусов, соков и других кулинарных блюд.

Особенностью сорта есть высокая урожайность – с одного куста можно собрать до 5-6 кг плодов. Сорт относительно устойчив к болезням и вредителям, таким как фузариоз, вертицилиоз, табачная мозаика и т.д.

"Медвежья лапа" может быть выращена как в открытом грунте, так и в теплицах или контейнерах. Такие томаты часто выращивают на продажу из-за их необычного вида и хорошего вкуса.

Сорт "Легенда Тарасенко"

Этот сорт был выведен украинскими селекционерами специально для выращивания в условиях нашей страны. Плоды имеют круглую или несколько плоскую форму. Размер – средний. Цвет – красный. Они обладают очень насыщенным вкусом и используются для консервации, соков, приготовления соусов, салатов и т.д.

Этот сорт очень урожайный – с одного куста можно получить до 5-6 кг плодов. "Легенда Тарасенко" имеет достаточно ранний срок созревания – 90-100 дней после высадки рассады.

"Легенда Тарасенко" очень устойчивы ко многим болезням, в частности к фитоплазмозу, бактериальному увяданию, фузариозу, вертицилиозу и другим. Этот сорт хорошо переносит транспортировку, поэтому его плоды могут быть сохранены и доставлены потребителю в хорошем состоянии.

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Сорт "Славянский шедевр"

Один из самых популярных высокоурожайных помидоров среди украинских хозяев и садоводов с отличным вкусом.

Плоды имеют форму сердцевидных помидоров, которые могут достигать веса от 200 до 400 граммов. Окрас плодов зависит от стадии созревания – от светло-желтого до насыщенно-красного. Вкус плодов очень насыщенный, мясистый и сладковатый, с легкой кислинкой, что делает его хорошим для употребления в свежем виде или для консервации.

С одного куста можно собрать до 10–12 кг плодов. Он относительно устойчив к болезням и вредителям, таким как фитофтороз, вертицилиоз, табачная мозаика и другие.

Этот сорт может быть выращен как в открытом грунте, так и в теплицах. Он является отличным выбором для выращивания в домашних условиях или на продажу.

Сорт "Корниевский"

Это высокоурожайный сорт помидоров из Украины, который способен расти как в открытом грунте, так и в теплицах во всех климатических зонах нашей страны. Плоды имеют округлую форму с небольшим выступом на вершине. Обычно эти томаты достигают веса около 100-150 граммов. Их кожура имеет насыщенную красную окраску, а мякоть сочная и имеет очень приятный вкус с легкой кислинкой.

С одного куста можно собрать до 5-6 кг плодов. Кроме того, этот сорт томатов относительно устойчив к болезням, таким как фитофтороз, вертицилиоз, табачная мозаика и другие. Этот сорт выращивают как для продажи, так и для собственного употребления.

Напомним, ранее мы писали о малоизвестном лайфхаке, который поможет ускорить рост рассады помидоров и перца.

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