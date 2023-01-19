Очистка памяти на Android: какие приложения нельзя удалять

Смартфоны с операционной системой Android нуждаются в периодической очистке. Иногда на гаджетах следует удалять кэш и ненужные файлы, чтобы оптимизировать работу телефона.

Если этого не делать, телефон может зависать и на гаджете снизится скорость реакции на командные задания. Чтобы эффективно очистить телефон от ненужных файлов, можно использовать различные приложения, которые делают это при запуске.

Очистить Android можно и самостоятельно, однако делать это следует осторожно, чтобы не удалить важные системные программы и чтобы не взмыли важные настройки.

В частности, нельзя удалять файлы со следующими расширениями:

efs – система шифрования данных посредством алгоритма симметричного шифрования;

etc – это каталог различных встроенных программ в операционной системе;

lib – библиотеки, необходимые для программ и модулей системы;

mnt – целевая файловая система;

proc – специальная файловая система, позволяющая получить информацию из ядра о системных процессах,

sbin содержит двоичные файлы, необходимые для загрузки и обновления системы;

sys – это бинарная база данных, содержащая информацию, связанную с раскладкой клавиатуры, включая краткие последовательности пин-кодов.

Какие папки и файлы можно убрать, чтобы ускорить работу гаджета, а какие лучше не трогать:

Cache – можно удалять; data/app – отсюда можно убрать файлы программ, которыми вы не пользуетесь;

data/data и data/clipboard – лучше не трогать;

data/dalvik-cache – удалять весь каталог не стоит;

documents и bluetooth – перед удалением просмотреть, нет ли там важных файлов;

DCIM – перенести важные для вас фото на карту памяти, не нужно удалить;

Musi и Audio, Images и Pictures – разрешается удалять;

System – даже не открывайте, чтобы это не привело к сбою системы.

Очистить телефон от ненужных файлов можно через компьютер, для этого необходимо подключить телефон к устройству через кабель USB. Компьютер спросит вас, что вы хотите делать с подключенным гаджетом. Выберите пункт "Передача файлов", затем выберите "Проводник" Windows и "Этот компьютер". Таким образом, вы получите доступ к файлам, содержащимся на вашем смартфоне. Откройте диспетчер файлов и выберите папки, которые вы хотите удалить.

Напомним, что важно осторожничать, пользуясь мобильным телефоном вблизи воды, в бассейне, на пляже, в туалете или ванной комнате. Если телефон случайно упал в воду, нужно сразу минимизировать вред. Как это сделать читайте в материале.

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