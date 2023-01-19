Очистка памяти на Android: какие приложения нельзя удалять
Смартфоны с операционной системой Android нуждаются в периодической очистке. Иногда на гаджетах следует удалять кэш и ненужные файлы, чтобы оптимизировать работу телефона.
Если этого не делать, телефон может зависать и на гаджете снизится скорость реакции на командные задания. Чтобы эффективно очистить телефон от ненужных файлов, можно использовать различные приложения, которые делают это при запуске.
Очистить Android можно и самостоятельно, однако делать это следует осторожно, чтобы не удалить важные системные программы и чтобы не взмыли важные настройки.
В частности, нельзя удалять файлы со следующими расширениями:
- efs – система шифрования данных посредством алгоритма симметричного шифрования;
- etc – это каталог различных встроенных программ в операционной системе;
- lib – библиотеки, необходимые для программ и модулей системы;
- mnt – целевая файловая система;
- proc – специальная файловая система, позволяющая получить информацию из ядра о системных процессах,
- sbin содержит двоичные файлы, необходимые для загрузки и обновления системы;
- sys – это бинарная база данных, содержащая информацию, связанную с раскладкой клавиатуры, включая краткие последовательности пин-кодов.
Какие папки и файлы можно убрать, чтобы ускорить работу гаджета, а какие лучше не трогать:
- Cache – можно удалять; data/app – отсюда можно убрать файлы программ, которыми вы не пользуетесь;
- data/data и data/clipboard – лучше не трогать;
- data/dalvik-cache – удалять весь каталог не стоит;
- documents и bluetooth – перед удалением просмотреть, нет ли там важных файлов;
- DCIM – перенести важные для вас фото на карту памяти, не нужно удалить;
- Musi и Audio, Images и Pictures – разрешается удалять;
- System – даже не открывайте, чтобы это не привело к сбою системы.
Очистить телефон от ненужных файлов можно через компьютер, для этого необходимо подключить телефон к устройству через кабель USB. Компьютер спросит вас, что вы хотите делать с подключенным гаджетом. Выберите пункт "Передача файлов", затем выберите "Проводник" Windows и "Этот компьютер". Таким образом, вы получите доступ к файлам, содержащимся на вашем смартфоне. Откройте диспетчер файлов и выберите папки, которые вы хотите удалить.
Напомним, что важно осторожничать, пользуясь мобильным телефоном вблизи воды, в бассейне, на пляже, в туалете или ванной комнате. Если телефон случайно упал в воду, нужно сразу минимизировать вред. Как это сделать читайте в материале.
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