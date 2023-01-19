Очистка пам'яті на Android: які програми не можна видаляти

Смартфони з операційною системою Android потребують періодичного очищення. Час від часу на гаджетах варто видаляти кеш та непотрібні файли, аби оптимізувати роботу телефона.

Якщо цього не робити, телефон може зависати та на гаджеті знизиться швидкість реакцій на командні завдання. Щоб ефективно очистити телефон від непотрібних файлів, можна користатися різними додатками, які роблять це при запусканні.

Очистити Android можна й самостійно, проте робити це слід обережно, аби не видалити важливі системні програми та щоб не злетіли важливі налаштування.

Зокрема, не можна видаляти файли з такими розширеннями:

Відео дня

efs – система шифрування даних за допомогою алгоритму симетричного шифрування;

etc - це каталог різних вбудованих програм в операційній системі;

lib – бібліотеки, які необхідні для програм та модулів ОС системи;

mnt – цільова файлова система;

proc – спеціальна файлова система, що дозволяє отримати інформацію з ядра про системні процеси,

sbin містить двійкові файли, необхідні для завантаження і відновлення системи;

sys – це бінарна база даних, що містить інформацію, пов'язану з розкладкою клавіатури, включаючи короткі послідовності пін-кодів.

Які папки та файли можна прибрати, аби прискорити роботу гаджета, а які краще не чіпати:

Cache – можна видаляти; data/app – звідси можна прибрати файли програм, якими ви не користуєтеся;

data/data та data/clipboard – краще не чіпати;

data/dalvik-cache — видаляти весь каталог не варто;

documents та bluetooth – перед видаленням переглянути, чи немає там важливих файлів;

DCIM – перенести важливі для вас фото на карту пам'яті, непотрібне видалити;

Musi та Audio, Images та Pictures – дозволяється видаляти;

System – навіть не відкривайте, щоб це не призвело до збою системи.

Почистити телефон від непотрібних файлів можна через комп'ютер, для цього потрібно під'єднати телефон до пристрою через USB-кабель. Комп'ютер запитає вас, що ви хочете робити з під'єднаним девайсом. Оберіть пункт "Передача файлів", потім оберіть "Провідник" Windows та "Цей комп'ютер". Таким чином, ви отримаєте доступ до файлів, що містяться на вашому смартфоні. Відкрийте "диспетчер файлів" та оберіть папки, які ви хочете видалити.

Нагадаємо, що важливо бути обережним, користуючись мобільним телефоном поблизу води, у басейні, на пляжі, у туалеті чи ванній кімнаті. Якщо ваш телефон випадково впав у воду, треба одразу мінімізувати шкоду. Як це зробити – читайте в матеріалі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!