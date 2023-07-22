Одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении: что известно

Сотрудники ДБР сообщили бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову о подозрении. Мужчину подозревают по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР. Подозрение также подтвердил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Работники ДБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы", – указали правоохранители.

Сотрудники ДБР собрали огромный массив доказательной базы. Также исследовались материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения более чем на 188 млн грн.

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Кроме того, мать Борисова в 2022 году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро, а в 2023 году приобрела и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн. Кроме этого автомобиля у женщины обнаружили Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

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