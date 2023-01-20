Один простой метод поможет ускорить прорастание семян овощей

Правильная подготовка семян овощей к посеву увеличивает шансы на прорастание и урожайность. Для этого овощеводы прибегают к разным ухищрениям.

В частности, стимулировать рост растений можно с помощью алоэ. Это растение позволит повысить урожайность овощей без применения агрессивных химических препаратов, пишет "На пенсии".

Отмечается, что для этого метода следует собрать листовые пластинки алоэ и тщательно измельчить их. Желательно довести листья до состояния "каши". Этого можно добиться с помощью мясорубки.

Получившуюся массу нужно переложить в глубокую емкость и добавить небольшое количество чистой воды. Через несколько часов жидкость можно использовать для сочетания с посевным материалом на 12 часов.

После завершения процедуры семена следует положить на кусочек бумажного полотенца или ткани. После этого семена овощей должны быстро прорастать.

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