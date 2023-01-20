Один простий метод допоможе прискорити проростання насіння овочів

Правильна підготовка насіння овочів до посіву збільшує шанси на проростання та врожайність. Для цього овочівники вдаються до різних хитрощів.

Зокрема, стимулювати ріст рослин можна за допомогою алое. Ця рослина дозволить підвищити врожайність овочів без застосування агресивних хімічних препаратів, пише "На пенсії".

Зазначається, що для цього методу потрібно зібрати листові пластинки алое та ретельно подрібнити їх. Бажано довести листки до стану "каші". Цього можна досягти за допомогою м'ясорубки.

Отриману масу потрібно перекласти у глибоку ємність та додати невелику кількість чистої води. Через декілька годин рідину можна буде використовувати для поєднання з посівним матеріалом на 12 годин.

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Після завершення процедури насіння слід покласти на шматочок паперового рушника або тканини. Після цього насіння овочів має швидко проростати.

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