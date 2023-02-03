'Один сброс – одна уничтоженная цель': военные с беспилотника 'минуcнули' оккупанта в окопе (видео)

Украинские военные с беспилотника сбросили снаряд в окоп с оккупантом. Выжить российскому военному вряд ли удалось.

Ликвидацию врага выполнили операторы БПЛА 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ. Об этом сообщили на странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Выследить, остаться незамеченным для враждебных средств радиоэлектронной борьбы, точно прицелиться и метко поразить цель в окопе. Такие задачи ежедневно выполняют операторы беспилотных летательных аппаратов 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ над позициями российских оккупантов. Коэффициент полезного действия – сто процентов!" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как дрон зависает над окопом с врагом. После прицеливания оператор сбрасывает снаряд прямо вблизи оккупанта.

Русский военный при виде снаряда пытается убежать, но тщетно. Когда снаряд взрывается, оккупанта отбрасывает ударной волной.

Точное время и место ликвидации врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Угледара украинским бойцам удалось провести удачную спецоперацию в тылу врага. Они уничтожили российскую технику и взяли двух пленных.

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