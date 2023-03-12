Одна маленькая уловка поможет увеличить урожай огурцов почти на 50%: лайфхак для огородников

Перед тем, как высаживать семена огурцов в почву, нужно подготовить их и правильно обработать, чтобы получить щедрый урожай. Предварительная обработка семян будет способствовать тому, что семена будут более пригодны для проращивания, а будущее растение – более устойчиво к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям.

Опытные огородники отмечают, что перед посадкой нужно провести "калибровку" семян огурцов, обеззараживание, прогревание, замачивание и закаливание. В это время можно надеяться на хороший урожай.

Читайте также: Как выбрать семена для посадки огурцов, чтобы получить хороший урожай: на что обращать внимание в первую очередь

Что такое калибровка семян огурцов – это отбор лучшей семьи. Нужно сразу выбросить деформированные и неестественно окрашенные семена. Обратите внимание и на семена, которые более крупные и имеют равномерный светлый цвет.

Затем семена нужно обеззаразить. Для этого используют однопроцентный раствор марганцовки (чайная ложка марганцовки на 3 стакана воды). Такой раствор погружают семена на 20-30 минут. После этого семена промывают.

Для борьбы с болезнями огурцов, которые хранятся в зародыше семян, их еще протравливают антибактериальными препаратами. Семена огурца замачивают в растворе любого из этих препаратов на 1-2 часа, затем просушивают.

Чтобы не использовать метод обработки химпрепаратами, семена можно прогреть при температуре +80 градусов в духовке. Однако долго прокаливать не стоит, чтобы не навредить зародышу.

Затем семена замачивают. Это ускоряет прорастание семян огурцов в домашних условиях. Для замачивания семян огурцов лучше подобрать прозрачный контейнер, пластиковый или стеклянный. На его дно выкладывают салфетку в несколько слоев, бумагу, марлю или ткань, выкладывают семена и заливают так, чтобы вода стояла, но не накрывала семена целиком. Замачивают семена до 2 суток до растрескивания оболочки.

Читайте также: Просто находка: четыре сорта огурцов, дающих щедрый урожай

Когда семена замочились и начали трескаться, его высаживают при температуре 25-28 градусов тепла в контейнере или на блюдце, на котором разложен кусок смоченной в воде бумажной салфетки. Затем сосуд завернуть в полиэтиленовый пакет и поставить в теплое место на 1-2 суток.

Кстати, семена огурцов можно замочить в специальном растворе, содержащем удобрения. Семена кладут на бумагу, марлю или ткань, заливают небольшим количеством такого питательного раствора, сверху прикрывают и следят за уровнем жидкости. В питательном растворе семена содержат 12-20 часов. Обработку производят при температуре от 20 до 28 градусов тепла.

Когда семена набухнут, их перекладывают на бумагу, ткань или выкладывают в марлевый мешочек и проращивают при температуре 25-28 градусов тепла до появления корешка.

Также перед высадкой в почву проводят семенами барботирование, то есть обогащение кислородом. Этот метод используется только для старых семян огурцов. У молодых семян этот способ не дает какого-либо заметного эффекта. Семена выкладывают в марлевый пакетик и помещают в банку с водой комнатной температуры. Затем подают воздух с помощью аквариумного компрессора, при этом трубка должна быть под мешочком с семенами, чтобы пузырьки воздуха окружали его со всех сторон. В таком состоянии семена держат примерно сутки, но если семян много, то внутри цикла воду желательно поменять. После барботирования проклюнувшиеся семена сразу высаживают в грунт.

Читайте также: Лунный посевной календарь на март: в какие дни лучше сажать растения на огороде

А еще семена огурцов закаляют, чтобы повысить его устойчивость к неблагоприятным условиям среды. "Закаленные" проростки лучше переносят холодную почву и не подвергаются воздействию корневой гнили. Семена, предназначенные для закаливания, заворачивают во влажную тряпочку, выкладывают на блюдце или пластиковую посуду и ставят в холодильник на 2 суток. После этого семена сразу же высевают или возделывают в питательном растворе, не просушивая. Считается, что закаливание позволяет ускорить развитие огурцов и увеличить урожайность огурцов до 40%.

Напомним, что выращивать грибы в домашних условиях не так сложно, как кажется вначале. Существует несколько способов, как вырастить много вкусных и мясистых вешенок.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!