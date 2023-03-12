Одна маленька хитрість допоможе збільшити врожай огірків майже на 50%: лайфхак для городників

Перед тим як висаджувати насіння огірків у ґрунт, треба підготувати їх та правильно обробити, щоб отримати щедрий врожай. Попередня обробка насіння сприятиме тому, що насіння буде більш придатне для пророщування, а майбутня рослина – більш стійка до несприятливих умов, хвороб та шкідників.

Досвідчені городники зазначають, що перед посадкою потрібно провести "калібрування" насіння огірків, знезараження, прогрівання, замочування та загартовування. Саме тоді можна сподіватися на гарний врожай.

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Що таке калібрування насіння огірків – це відбір найкращого сім'я. Потрібно одразу викинути деформовані та неприродно забарвлені насінинки. Звертайте увагу та насіння, що більш крупне та має рівномірний світлий колір.

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Потім насіння треба знезаразити. Для цього використовують одновідсотковий розчин марганцівки (чайна ложка марганцівки на 3 склянки води). У такий розчин занурюють насіння на 20-30 хвилин. Після цього насіння промивають.

Для боротьби з хворобами огірків, які зберігаються у зародку насіння, його ще протруюють антибактеріальними препарати. Насіння огірка замочують у розчині будь-якого з цих препаратів на 1-2 години, потім просушують.

Щоб не використовувати метод обробки хімпрепаратами, насіння можна прогріти за температури +80 градусів у духовці. Проте довго прожарювати не варто, аби не зашкодити зародку.

Потім насіння замочують. Це прискорює проростання насіння огірків в домашніх умовах. Для замочування насіння огірків бажано підібрати прозорий контейнер, пластиковий чи скляний. На його дно викладають серветку в кілька шарів, папір, марлю або тканину, викладають насіння і заливають так, щоб вода стояла, але не накривала насіння цілком. Замочують насіння до 2 діб до розтріскування оболонки.

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Коли насіння замочилося та почало тріскатися, його висаджують при температурі 25-28 градусів тепла в контейнері або на блюдці, на якому розкладено шмат змоченої у воді паперової серветки. Потім треба посудину загорнути в поліетиленовий пакет та поставити у тепле місце на 1-2 доби.

До речі, насіння огірків можна замочити у спеціальному розчині, що містить добрива. Насіння кладуть на папір, марлю або тканину, заливають невеликою кількістю такого живильного розчину, зверху прикривають і стежать за рівнем рідини. У поживному розчині насіння тримають 12-20 годин. Обробку проводять при температурі від 20 до 28 градусів тепла.

Коли насіння набрякне, його перекладають на папір, тканину або викладають в марлевий мішечок і пророщують при температурі 25-28 градусів тепла до появи корінця.

Також перед висадкою у ґрунт проводять насінню барботування, тобто збагачення киснем. Цей метод використовується тільки для старого насіння огірків. У молодого насіння цей спосіб не дає якогось помітного ефекту. Насіння викладають у марлевий пакетик і поміщають у банку з водою кімнатної температури. Потім подають повітря за допомогою акваріумного компресора, при цьому трубка повинна бути під мішечком з насінням, щоб бульбашки повітря оточували його з усіх боків. У такому стані насіння тримає приблизно добу, але якщо насіння багато, то в середині циклу воду бажано поміняти. Після барботування насіння, що проклюнулося, відразу висаджують у ґрунт.

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А ще насіння огірків загартовують, щоб підвищити його стійкість до несприятливих умов середовища. "Загартовані" проростки краще переносять холодний ґрунт та не піддаються впливу кореневої гнилі. Насіння, призначене для загартовування, загортають у вологу ганчірочку, викладають на блюдце або пластиковий посуд і ставлять у холодильник на 2 доби. Після цього насіння відразу ж висівають або обробляють у живильному розчині, не просушуючи. Вважається, що загартовування дозволяє прискорити розвиток огірків і навіть збільшити врожайність огірків до 40%.

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