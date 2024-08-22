Официально: Третья штурмовая начала наступление на Харьковском направлении (видео)

Третья штурмовая бригада уволила значительный участок фронта на Харьковщине. В ожесточенных боях бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ одержали значительную тактическую победу, отразив у врага несколько квадратных километров украинской земли.

Об этом сообщил командир бригады полковник Андрей Белецкий. По его словам, украинские воины провели успешную контратаку, в ходе которой был взят под контроль батальонный район обороны оккупантов, а также вражеские взводные и ротные опорные пункты.

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Несмотря на значительное преимущество противника в силах и технике (соотношение сил составляло 2,5:1 в пользу врага), украинские защитники нанесли оккупантам ощутимые потери. За четыре дня боев враг потерял более трехсот личного состава, а также значительное количество техники и вооружения.

"Главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ. На данную минуту эта задача выполнена", — подчеркнул командир бригады.

По словам Белецкого, успех операции стал возможным благодаря детальному планированию, нестандартным решениям и слаженным действиям всех родов войск. Особенно отличились танкисты, саперы, разведчики и, конечно же, штурмовики, которые первыми пошли в атаку.

Благодаря героическим действиям наших защитников был отведен удар врага с направления Макеевки и снято напряжение с других критических участков фронта.

Несмотря на успехи украинских войск, враг продолжает сопротивляться и пытается вернуть утраченные позиции. Оккупанты активно применяют авиацию, реактивные системы залпового огня и дальнобойную артиллерию. Однако как заверил командир бригады, Третья штурмовая крепко держит рубежи.

Напомним, в начале августа GMLRS и ATACMS накрыли полигон оккупантов с техникой на Запорожском направлении.

А 22 августа стало известно, что HIMARS накрыл военный полигон в Запорожье, где тренировались штурмовики россиян.

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