Оккупант 'установил олимпийский рекорд' по прыжкам в высоту: помогли бойцы 128 бригады (видео)

Бойцы 128-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на одном из направлений фронта заметили место дислокации российских оккупантов и атаковали их с беспилотников. Аэробомберы сбросили по оккупантам противотанковую мину.

Как зафиксировала камера одного из дронов-разведчиков, после детонации оккупанты разлетались в разные стороны.

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"Вы видели, как российские оккупанты летят на концерт Кобзона в ад? Наша съемочная группа сняла это явление! Бойцы подразделения БПЛА 128 ОБр ТРО ВСУ зафиксировали место дислокации врагов и доставили туда противотанковую мину в качестве контрамарки. Один из оккупантов на радостях пролетел несколько десятков метров и только после этого начал слушать дуэт Кобзона и Жириновского", - прокомментировали это видео бойцы.

Спикер Военно-Морских Сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук также прокомментировал видео 128 бригады.

"Очередную заявку на победу по олимпийскому виду спорта - прыжкам вверх сделали военные россии даже не доехав до Парижа. Эксперты здесь? Кто-то знает, сколько метров? Может физики присутствуют? Условия задачи: сто килограммов дерьма, 7 кг взрывчатого вещества. Вопрос тот же: на какую высоту подбросило?", – пошутил он.

Напомним, бойцы Нацгвардии в Донецкой области "Иглой" уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".

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