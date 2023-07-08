Оккупанты обстреляли Кривой Рог: повредили предприятие, есть пострадавший (фото)

Ночью 8 июля вражеские беспилотники нанесли удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Было попадание в сельскохозяйственное предприятие, пострадал мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию. Случилось сразу два пожара. В общей сложности огонь охватил 360 кв. м. Спасатели его укротили. Уничтожено несколько складских помещений, изуродовано оборудование и автомобили", - написал Лысак .

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Глава ОВА добавил, что в результате атаки пострадал 26-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Лысак добавил, что сейчас идет обследование территории "прилета".

Напомним, враг ночью атаковал Украину шахедами, обломки убили людей в авто на Днепропетровщине.

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