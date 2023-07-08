Окупанти обстріляли Кривий Ріг: пошкодили підприємство, є постраждалий (фото)

Вночі 8 липня ворожі безпілотники завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Було влучання у сільськогосподарське підприємство, постраждав чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Вночі ворог вдарив по Кривому Рогу. Застосував безпілотники. Поцілив по сільськогосподарському підприємству. Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали. Знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки", – написав Лисак.

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Голова ОВА додав, що внаслідок атаки постраждав 26-річний чоловік, він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Лисак додав, що наразі триває обстеження території "прильоту".

Нагадаємо, ворог уночі атакував Україну шахедами, уламки вбили людей в авто на Дніпропетровщині.

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