Ворог уночі атакував Україну шахедами, уламки вбили людей в авто на Дніпропетровщині (фото)

Вночі 7 липня ворог вкотре атакував мирні українські міста. Цього разу було застосовано іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Атака відбулася з південно-східного напрямку.

Як повідомило командування Повітряних сил України, ворог атакував з 18 дронів. Завдяки ППО було знищено 12 "Шахедів".

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Лише у Дніпропетровській області сили ППО ліквідувала збили шість ворожих дронів. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, уламки одного з дронів упали на авто, яке їхало трасою." Двоє людей загинули", – повідомив Лисак у Телеграм-каналі.

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Також, за його словами, один БПЛА поцілив по приватному підприємству в Криворізькому районі. "Сталася пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв. м і сягало 4-метрової висоти", – зазначив він.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Лисак додав, що ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. На щастя, обійшлося без жертв та поранених.

Нагадаємо, у ніч на 6 липня російські бойовики атакували Україну крилатими ракетами "Калібр". Одна з ракет влучила у багатоповерховий будинок у Львові, вбивши 10 людей.

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