Оккупанты перебросили ПВО из Курил к границе с Украиной

Оккупанты забрали с Курильских островов зенитно-ракетные комплексы ПВО и перебросили их к границе с Украиной. Комплексы находились там с 2020 года.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на спутниковые снимки американской компании MaxarTechnologies. Отмечается, что исчезновение систем ПВО заметил военный эксперт Ю Коидзуми из Токийского университета.

Он считает, что россияне забрали с Курильских островов старые танки и артиллерию. По его словам, оружие, которое хранилось на военном объекте на Сахалине, отправится на фронт в Украину.

Читайте также: Дроны массированно атаковали семь областей россии: в Пскове уничтожены самолеты и топливные базы, в Брянске пылал военный завод (фото и видео)

Что касается ПВО, то речь идет о комплексах С-300В4. Они были размещены в Касатском заливе и вблизи Южно-Курильска.

Итуруп и Кунашир являются одними из четырех спорных островов, которые Япония называет своими северными территориями и на которые претендует Россия, называющая их Южными Курилами.

Напомним, ночью и утром 31 августа взрывы раздавались в российском Брянске и Москве.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!