Оккупанты подтвердили удар по штабу Черноморского флота рф в Крыму (видео)

22 сентября в Севастополе в оккупированном Крыму раздался взрыв после чего из здания, где размешивается штаб Черноморского флота россии, повалил дым.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил: "По штабу флота враги нанесли ракетный удар. У театра Луначарского упал обломок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется".

После попадания в здание штаба, в ее крыше образовалась огромная дыра.

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Как сообщает ТГ-канал "Крымский ветер", в Бахчисарае в районе воинской части по ул. Симферопольская, 2 поднимается столб дыма.

По данным канала, звуки взрывов слышали в Бахчисарайском районе, в Бахчисарае, в Симферопольском районе, в районе Первомайского и Красногвардейского.

"В Бахчисарае все спокойно. За городом силами ПВО сбита ракета. От обломков вспыхнула трава. МЧС ликвидирует", — "советник главы Крыма" Олег Крючков.

По данным "Крымского канала", на полуострове было запущено восемь ракет. Развозжаев предупредил о еще одной атаке. "Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота, – при звуках сирены пройти в укрытие", – написал он в ТГ-канале.

Местные паблики пишут, что более 25 карет скорой помощи направлялись в сторону места прилета.

О количестве жертв и пострадавших в настоящее время официально не сообщалось. Близкий к российским силовикам канал 112 пишет о шести раненых.

Ранее оккупационные власти Севастополя заявляли, что в Верхнесадовом и Каче силы российского ПВО сбили беспилотники, после чего начался пожар - "загорелась сухая трава".

Украинская же разведка заявила, что "продолжается плановая работа" по военным объектам на полуострове.

Однако спутниковые снимки показали попадание в русскую военную базу.

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