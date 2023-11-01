Оккупанты потеряли два танка на Купянском направлении (эффектное видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Купянском направлении.

Оккупанты потеряли два танка Т-72 во время неудачного штурма украинских позиций. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Штурм наших позиций на Купянском направлении закончился для двух вражеских танков Т-72 неудачно. Взорвавшись на своих же минах, один из них сразу взорвался, другой – только "разулся", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что бойцы "Стальной границы" ликвидировали второй танк дроном-камикадзе. На видео можно увидеть, как на дороге стоят два танка, один из которых горит.

На следующих кадрах видны последствия попадания дрона во второй танк. Точное время и место уничтожения военной техники оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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