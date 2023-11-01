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Война в Украине

Оккупанты потеряли два танка на Купянском направлении (эффектное видео)

Анастасия Крыщук

Оккупанты потеряли два танка на Купянском направлении (эффектное видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Купянском направлении.

Оккупанты потеряли два танка Т-72 во время неудачного штурма украинских позиций. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Штурм наших позиций на Купянском направлении закончился для двух вражеских танков Т-72 неудачно. Взорвавшись на своих же минах, один из них сразу взорвался, другой – только "разулся", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что бойцы "Стальной границы" ликвидировали второй танк дроном-камикадзе. На видео можно увидеть, как на дороге стоят два танка, один из которых горит.

На следующих кадрах видны последствия попадания дрона во второй танк. Точное время и место уничтожения военной техники оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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Война в Украине